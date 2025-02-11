Аштаева (Нораева) Мария Семеновна
женский, родилась 1859, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецНораев Семён Николаевич1831 г.р.
МатьНораева Ксения Прокопьевна1833 г.р.
Супруги
Аштаев Павел Степанович1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.01.1882
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно