Аштаева (Нораева) Мария Семеновна 1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Аштаева (Нораева) Мария Семеновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1859, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Нораев Семён Николаевич1831 г.р.
Мать
Нораева Ксения Прокопьевна1833 г.р.
Супруги
Аштаев Павел Степанович1863 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Нораев Семён Николаевич

Мать: Нораева Ксения Прокопьевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
17.01.1882

Муж: Аштаев Павел Степанович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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