Журавлёва Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёва Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашников Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашников Александр

Рождение ребёнка
2012

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кашников Александр

Рождение ребёнка
2016

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Кашников Александр

Рождение ребёнка
2017

Сын: Кашников Арсений

Отец ребёнка: Кашников Александр

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