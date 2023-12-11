Журавлёва Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кашников Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кашников Александр
Рождение ребёнка
2012
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кашников Александр
Рождение ребёнка
2016
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Кашников Александр
Рождение ребёнка
2017
Сын: Кашников Арсений
Отец ребёнка: Кашников Александр