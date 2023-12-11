Кашников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашников Александр

Кашников Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1977

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977

Отец: Кашников Юрий Аркадьевич

Мать: Кашникова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлёва Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлёва Екатерина

Рождение ребёнка
2004

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
2012

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Журавлёва Екатерина

Рождение ребёнка
2016

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Журавлёва Екатерина

Рождение ребёнка
2017

Сын: Кашников Арсений

Мать ребёнка: Журавлёва Екатерина

Мы используем куки для улучшения работы сайта.