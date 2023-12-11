Кашников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1977
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977
Отец: Кашников Юрий Аркадьевич
Мать: Кашникова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Журавлёва Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Журавлёва Екатерина
Рождение ребёнка
2012
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Журавлёва Екатерина
Рождение ребёнка
2016
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Журавлёва Екатерина
Рождение ребёнка
2017
Сын: Кашников Арсений
Мать ребёнка: Журавлёва Екатерина