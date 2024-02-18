Валеев Ахметвали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеев Ахметвали

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

БР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибинур

Мать ребёнка: Валеева Галимзада

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валеева Галимзада

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галеев Рахимжан

Мать ребёнка: Валеева Галимзада

Рождение ребёнка
1900

Сын: Валлев Ахмаджан

Мать ребёнка: Валеева Галимзада

Смерть
Неизвестно

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