Валеев Ахметвали
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибинур
Мать ребёнка: Валеева Галимзада
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валеева Галимзада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галеев Рахимжан
Мать ребёнка: Валеева Галимзада
Рождение ребёнка
1900
Сын: Валлев Ахмаджан
Мать ребёнка: Валеева Галимзада
Смерть
Неизвестно