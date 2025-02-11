Адушкина Прасковья Астафьева До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Адушкина Прасковья Астафьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1853

умерла Неизвестно

Супруги
Адушкин Ион Сидоров1843 г.р.
Дети
(Адушкина) Екатерина Ионова19.11.1871 г.р.
(Адушкина) Ирина Ионова08.04.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адушкин Ион Сидоров

Рождение ребёнка
19.11.1871

Дочь: (Адушкина) Екатерина Ионова

Отец ребёнка: Адушкин Ион Сидоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.04.1873

Дочь: (Адушкина) Ирина Ионова

Отец ребёнка: Адушкин Ион Сидоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.01.1876

Дочь: (Адушкина) Татьяна Ионова

Отец ребёнка: Адушкин Ион Сидоров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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