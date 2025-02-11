Адушкина Прасковья Астафьева
женский, родилась До 1853
умерла Неизвестно
Супруги
Адушкин Ион Сидоров1843 г.р.
Дети
(Адушкина) Екатерина Ионова19.11.1871 г.р.
(Адушкина) Ирина Ионова08.04.1873 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Адушкин Ион Сидоров
Рождение ребёнка
19.11.1871
Дочь: (Адушкина) Екатерина Ионова
Отец ребёнка: Адушкин Ион Сидоров
Рождение ребёнка
08.04.1873
Дочь: (Адушкина) Ирина Ионова
Отец ребёнка: Адушкин Ион Сидоров
Рождение ребёнка
06.01.1876
Дочь: (Адушкина) Татьяна Ионова
Отец ребёнка: Адушкин Ион Сидоров
Смерть
Неизвестно