Василей Гаврилов Захарка Максимов / Василей Гаврилов 1694 — найти родственников по фамилии на Familio

Василей Гаврилов Захарка Максимов / Василей Гаврилов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1694, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1761, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
МаксимкаОколо 1673 г.р.
Мать
Парава Любимова1674 г.р.
Дети
Иван Нуйка / Иван1735 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Максимка

Мать: Парава Любимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1735

Сын: Иван Нуйка / Иван

Мать ребёнка: Парава Асахова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1761
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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