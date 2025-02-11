Василей Гаврилов Захарка Максимов / Василей Гаврилов
мужской, родился 1694, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1761, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецМаксимкаОколо 1673 г.р.
МатьПарава Любимова1674 г.р.
Дети
Иван Нуйка / Иван1735 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Максимка
Мать: Парава Любимова
Рождение ребёнка
1735
Сын: Иван Нуйка / Иван
Мать ребёнка: Парава Асахова
Смерть
1761