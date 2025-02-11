Анна Гаврилова 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Гаврилова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1857, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Гаврила Фёдоров1834 г.р.
Мать
Меланья Нестерова1828 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Гаврила Фёдоров

Мать: Меланья Нестерова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

46

Смерть
Неизвестно

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