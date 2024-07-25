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Овсянников Василий Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овсянников Никита Титович

Мать: Овсянникова (Колпакова) Елена Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Герасимовна

Рождение ребёнка
23.?.1901

Сын: Овсянников Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Герасимовна

Рождение ребёнка
18.?.1905

Дочь: Овсянникова Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Марфа Герасимовна

Рождение ребёнка
09.10.1906

Дочь: Овсянникова Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Марфа Герасимовна

Рождение ребёнка
05.11.1911

Дочь: Овсянникова Матрёна Васильевна

Мать ребёнка: Марфа Герасимовна

Смерть
Неизвестно

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