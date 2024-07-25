Овсянников Василий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Герасимовна
Рождение ребёнка
23.?.1901
Сын: Овсянников Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Марфа Герасимовна
Рождение ребёнка
18.?.1905
Дочь: Овсянникова Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Марфа Герасимовна
Рождение ребёнка
09.10.1906
Дочь: Овсянникова Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Марфа Герасимовна
Рождение ребёнка
05.11.1911
Дочь: Овсянникова Матрёна Васильевна
Мать ребёнка: Марфа Герасимовна
Смерть
Неизвестно