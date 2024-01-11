Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Ланцов Борис Сергеевич
Ланцов Борис Сергеевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1924
Пол
Мужской
Отец
Ланцов Сергей Иванович
Мать
Неизвестно (Ланцова) Анна Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец:
Ланцов Сергей Иванович
Мать:
Неизвестно Анна Павловна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия