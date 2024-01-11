Неизвестно (Ланцова) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Ланцов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Ланцов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Сергеевна
Отец ребёнка: Ланцов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ланцов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Ланцов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ланцов Геннадий ? (Енька) Сергеевич
Отец ребёнка: Ланцов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ланцова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Ланцов Сергей Иванович
с.Черкутино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ланцов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Ланцов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ланцова Надя Сергеевна
Отец ребёнка: Ланцов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ланцова Зоя Сергеевна
Отец ребёнка: Ланцов Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно