Неизвестно (Ланцова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно (Ланцова) Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ланцов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Ланцов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ланцов Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Ланцов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Ланцов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ланцов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Ланцов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ланцов Геннадий ? (Енька) Сергеевич

Отец ребёнка: Ланцов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ланцова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Ланцов Сергей Иванович

с.Черкутино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ланцов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Ланцов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ланцова Надя Сергеевна

Отец ребёнка: Ланцов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ланцова Зоя Сергеевна

Отец ребёнка: Ланцов Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланцов Сергей Иванович

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