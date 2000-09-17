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Чурмаева Диана Альбертовна
Чурмаева Диана Альбертовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.09.2000
Пол
Женский
Отец
Чурмаев Альберт Альфизович
1980 г.р.
Мать
Давыдова - Чурмаева Елена Викторовна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.2000
Отец:
Чурмаев Альберт Альфизович
Мать:
Давыдова - Чурмаева Елена Викторовна
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