Лешин Иван Васильевич Дорофеевка 1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Лешин Иван Васильевич Дорофеевка

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1848, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Лешин Василий Даниилович1817 г.р.
Мать
Лешина Ирина Михайловна1815 г.р.
Супруги
Лешина Анна Архипова1851 г.р.
Дети
(Лешина) Анна Иванова1872 г.р.
(Лешина) Евдокия Иванова03.08.1873 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Лешин Василий Даниилович

Мать: Лешина Ирина Михайловна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

84

Бракосочетание
02.07.1871

Жена: Лешина Анна Архипова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

| Вдовая солдатка вторым браком

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Лешина) Анна Иванова

Мать ребёнка: Лешина Анна Архипова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.08.1873

Дочь: (Лешина) Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Лешина Анна Архипова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.05.1882

Дочь: Лешина Пелагея Ивановна Дорофеевка

Мать ребёнка: Лешина Анна Архипова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.