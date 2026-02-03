Лешин Иван Васильевич Дорофеевка
мужской, родился 1848, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЛешин Василий Даниилович1817 г.р.
МатьЛешина Ирина Михайловна1815 г.р.
Супруги
Лешина Анна Архипова1851 г.р.
Дети
(Лешина) Анна Иванова1872 г.р.
(Лешина) Евдокия Иванова03.08.1873 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Лешин Василий Даниилович
Мать: Лешина Ирина Михайловна
Место жительства
1850
Бракосочетание
02.07.1871
Жена: Лешина Анна Архипова
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Лешина) Анна Иванова
Мать ребёнка: Лешина Анна Архипова
Рождение ребёнка
03.08.1873
Дочь: (Лешина) Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Лешина Анна Архипова
Рождение ребёнка
25.05.1882
Дочь: Лешина Пелагея Ивановна Дорофеевка
Мать ребёнка: Лешина Анна Архипова
Смерть
Неизвестно