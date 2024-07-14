Велентей (Шамрицкая) Агриппина Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти02.05.1891 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Давиденко (Велентей) Мария Максимовна
Отец ребёнка: Велентей Максим Степанович
Рождение ребёнка
16.08.1875 ст.
Сын: Велентей Мирон Максимович
Отец ребёнка: Велентей Максим Степанович
Рождение ребёнка
24.12.1881 ст.
Отец ребёнка: Велентей Максим Степанович
Восприемник
26.12.1882 ст.
Евгения Феодосиевна Шамрицкая
Восприемник
06.12.1889 ст.
Варвара Феодосиевна Шамрицкая
Смерть
02.05.1891 ст.
Похороны
03.05.1891 ст.