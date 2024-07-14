Велентей (Шамрицкая) Агриппина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей (Шамрицкая) Агриппина Игнатьевна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1856

Дата смерти

02.05.1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Шамрицкий Игнатий Гаврилович

Мать: Шамрицкая Феодосия Тарасовна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Максим Степанович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Давиденко (Велентей) Мария Максимовна

Отец ребёнка: Велентей Максим Степанович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.08.1875 ст.

Сын: Велентей Мирон Максимович

Отец ребёнка: Велентей Максим Степанович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.12.1881 ст.

Сын: Велентей Пётр Максимович

Отец ребёнка: Велентей Максим Степанович

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
26.12.1882 ст.
Покровское, Чернігівська область
Евгения Феодосиевна Шамрицкая
Восприемник
06.12.1889 ст.
Покровское, Чернігівська область
Варвара Феодосиевна Шамрицкая
Смерть
02.05.1891 ст.
Покровское, Чернігівська область
Похороны
03.05.1891 ст.
Покровское, Чернігівська область

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