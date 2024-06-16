Бровкин Иван Никифоров
Место рождения
Дата рождения1719 ст.
Дата смерти1766 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719 ст.
Отец: Бровкин Никифор Екимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741 ст.
Сын: Бровкин Ермол Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1743 ст.
Дочь: (Бровкина) Елена Иванова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1766 ст.