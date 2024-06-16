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Бровкин Иван Никифоров

Место рождения

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1719 ст.

Дата смерти

1766 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719 ст.

Отец: Бровкин Никифор Екимов

Мать: не указана

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1734 ст.

Сын: Бровкин Григорий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1741 ст.

Сын: Бровкин Ермол Иванов

Мать ребёнка: не указана

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1743 ст.

Дочь: (Бровкина) Елена Иванова

Мать ребёнка: не указана

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
1766 ст.
Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

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