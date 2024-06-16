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Бровкин Григорий Иванов

Место рождения

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1734 ст.

Дата смерти

1770 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734 ст.

Отец: Бровкин Иван Никифоров

Мать: не указана

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бровкина Прасковья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бровкина Марья Васильева

Рождение ребёнка
1753 ст.

Дочь: (Бровкина) Марья Григорьева

Мать ребёнка: Бровкина Прасковья Михайлова

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1756 ст.

Дочь: (Бровкина) Феврония Григорьева

Мать ребёнка: Бровкина Прасковья Михайлова

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1760 ст.

Сын: Федор Антонов

Мать ребёнка: не указана

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1769 ст.

Сын: Бровкин Егор Григориев

Мать ребёнка: Бровкина Марья Васильева

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
1770 ст.
Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

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