Бровкин Григорий Иванов
Место рождения
Дата рождения1734 ст.
Дата смерти1770 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734 ст.
Отец: Бровкин Иван Никифоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бровкина Марья Васильева
Рождение ребёнка
1753 ст.
Дочь: (Бровкина) Марья Григорьева
Мать ребёнка: Бровкина Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1756 ст.
Дочь: (Бровкина) Феврония Григорьева
Мать ребёнка: Бровкина Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
1760 ст.
Сын: Федор Антонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1769 ст.
Мать ребёнка: Бровкина Марья Васильева
Смерть
1770 ст.