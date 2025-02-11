Марфа Егорова 1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Марфа Егорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1821

умерла Неизвестно

Супруги
Потап Матвеев1820 г.р.
Дети
Иван Потапов1844 г.р.
Слугина Евдокия Потапова1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потап Матвеев

Рождение ребёнка
1844

Сын: Иван Потапов

Отец ребёнка: Потап Матвеев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Слугина Евдокия Потапова

Отец ребёнка: Потап Матвеев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Трофим Потапов

Отец ребёнка: Потап Матвеев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

136

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Татьяна Потапова

Отец ребёнка: Потап Матвеев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

113

Смерть
Неизвестно

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