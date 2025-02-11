Марфа Егорова
женский, родилась 1821
умерла Неизвестно
Супруги
Потап Матвеев1820 г.р.
Дети
Иван Потапов1844 г.р.
Слугина Евдокия Потапова1849 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потап Матвеев
Рождение ребёнка
1844
Сын: Иван Потапов
Отец ребёнка: Потап Матвеев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Слугина Евдокия Потапова
Отец ребёнка: Потап Матвеев
Рождение ребёнка
1849
Сын: Трофим Потапов
Отец ребёнка: Потап Матвеев
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Татьяна Потапова
Отец ребёнка: Потап Матвеев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно