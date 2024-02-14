(Магдеева) Суфия Махмутовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Магдеева) Суфия Махмутовна

(Магдеева) Суфия Махмутовна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1905

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минкин Ахметсафа Яруллович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Минкин Ильяс

Отец ребёнка: Минкин Ахметсафа Яруллович

Рождение ребёнка
1943

Дочь: (Минкина) Зиба Сафиевна

Отец ребёнка: Минкин Ахметсафа Яруллович

Смерть
1984

Мы используем куки для улучшения работы сайта.