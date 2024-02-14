(Магдеева) Суфия Махмутовна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1905
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Минкин Ильяс
Отец ребёнка: Минкин Ахметсафа Яруллович
Рождение ребёнка
1943
Дочь: (Минкина) Зиба Сафиевна
Отец ребёнка: Минкин Ахметсафа Яруллович
Смерть
1984