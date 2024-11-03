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Шамрицкий Ефим Пантелеймонович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1839

Дата смерти

После 1878

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Шамрицкий Пантелеймон Павлович

Мать: Шамрицкая Марфа Дмитриевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамрицкая Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Шамрицкая Зиновия Семёновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кроха (Шамрицкая) Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Шамрицкая Зиновия Семёновна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамрицкая Зиновия Семёновна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Шамрицкий Степан Ефимович

Мать ребёнка: Шамрицкая Зиновия Семёновна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1878

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