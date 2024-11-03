Шамрицкий Ефим Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиПосле 1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамрицкая Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: Шамрицкая Зиновия Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кроха (Шамрицкая) Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Шамрицкая Зиновия Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Сын: Шамрицкий Степан Ефимович
Мать ребёнка: Шамрицкая Зиновия Семёновна
Смерть
После 1878