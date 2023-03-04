Хорошавина (Кокорина) Агафия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Кокорина) Агафия Фёдоровна

Место рождения

д. Кокоринская

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Кокорин Фёдор Алексеевич

Мать: не указана

Талицкий приход
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
19.01.1841

Муж: Хорошавин Степан Никитин

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.04.1845

Сын: Хорошавин Егор Степанович

Отец ребёнка: Хорошавин Степан Никитин

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.11.1849

Дочь: (Хорошавина) Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Хорошавин Степан Никитин

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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