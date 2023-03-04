Хорошавина (Кокорина) Агафия Фёдоровна
Место рожденияд. Кокоринская
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Кокорин Фёдор Алексеевич
Мать: не указана
Талицкий приход
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.01.1841
Рождение ребёнка
21.04.1845
Сын: Хорошавин Егор Степанович
Отец ребёнка: Хорошавин Степан Никитин
Рождение ребёнка
05.11.1849
Дочь: (Хорошавина) Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Хорошавин Степан Никитин
Смерть
Неизвестно