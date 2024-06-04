Шулепова (Плетневых) Матрона Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова (Плетневых) Матрона Павлова

Место рождения

Пашки, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

После 1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Пашки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Иона Ефремов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Шулепов Даниил Ионов

Отец ребёнка: Шулепов Иона Ефремов

Поломцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1794
Поломцы, Нолинский уезд, Вятская губерния

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