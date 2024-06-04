Шулепова (Плетневых) Матрона Павлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиПосле 1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шулепов Иона Ефремов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Шулепов Даниил Ионов
Отец ребёнка: Шулепов Иона Ефремов
Смерть
После 1794