Лешин Алексей Иванов
мужской, родился 1854, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЛешин Иван Ефремов1824 г.р.
МатьЛешина Татьяна Сергеева1815 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Лешин Иван Ефремов
Мать: Лешина Татьяна Сергеева
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно