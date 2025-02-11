Лешин Алексей Иванов 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Лешин Алексей Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1854, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Лешин Иван Ефремов1824 г.р.
Мать
Лешина Татьяна Сергеева1815 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Лешин Иван Ефремов

Мать: Лешина Татьяна Сергеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

66

Смерть
Неизвестно

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