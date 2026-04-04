Чуманов Александр Корнеевич
мужской, родился Около 1913, Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область
умер 12.10.1994, Липецк, город Липецк, Липецкая область
ОтецЧуманов Корней Гаврилович1875 г.р.
МатьЧуманова (Пенькова) Александра ФедоровнаОколо 1882 г.р.
Супруги
Чуманова ЖенаАлександраНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуманова ЖенаАлександра
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чуманова ЖенаАлександра
Военная служба
1945
Смерть
12.10.1994
Липецк, город Липецк, Липецкая область