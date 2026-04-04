Чуманов Александр Корнеевич Около 1913 — найти родственников по фамилии на Familio

Чуманов Александр Корнеевич

Автор
ЮШ
Шульгина Ю.

мужской, родился Около 1913, Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

умер 12.10.1994, Липецк, город Липецк, Липецкая область

Отец
Чуманов Корней Гаврилович1875 г.р.
Мать
Чуманова (Пенькова) Александра ФедоровнаОколо 1882 г.р.
Супруги
Чуманова ЖенаАлександраНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Чуманов Корней Гаврилович

Мать: Чуманова (Пенькова) Александра Федоровна

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуманова ЖенаАлександра

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуманова ЖенаАлександра

Военная служба
1945

Дата рождения __.__.1913 Место рождения Восточно-Казахстанская область, Самарский район, Подгорненский сельсовет, с.Подгорное Воинская часть 189 озадн ПВО Военкомат Самарский РВК, Восточно-Казахстанская область, Самарский район Воинское звание старшина

Смерть
12.10.1994
Липецк, город Липецк, Липецкая область

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