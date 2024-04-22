Ходакова Матрена Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХодакова Матрена Кузьминична

Ходакова Матрена Кузьминична

Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1822

Муж: Ходаков Иван(Меньшой) Федорович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Ходаков Иван(Меньшой) Федорович

Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Алаев Никита Иванович

Отец ребёнка: Ходаков Иван(Меньшой) Федорович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Фамилия Алаев взята от 3-его мужа Алаева Антона Ивановича
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алаев Иван Антонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close