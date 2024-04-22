Ходакова Матрена Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Бракосочетание
1822
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Ходаков Иван(Меньшой) Федорович
Прилесье, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Ходаков Иван(Меньшой) Федорович
Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Фамилия Алаев взята от 3-его мужа Алаева Антона Ивановича
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алаев Иван Антонович
Смерть
Неизвестно