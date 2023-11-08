Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1943

Дочь: Кошурникова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ревякин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ревякина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Ревякин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ревякина Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Ревякин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ревякина Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Ревякин Василий

Смерть
Неизвестно
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