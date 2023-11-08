Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.03.1943
Дочь: Кошурникова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ревякин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ревякина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Ревякин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ревякина Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Ревякин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ревякина Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Ревякин Василий
Смерть
Неизвестно