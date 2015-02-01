Аляутдинов Мунир
Место рожденияс.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл
Дата рождения05.04.1937
Дата смерти?.02.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1937
Отец: Аляутдинов Аймалетдин
Мать: Аляутдинова Халифя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.02.2015