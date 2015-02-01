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Аляутдинов Мунир

Место рождения

с.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл

Дата рождения

05.04.1937

Дата смерти

?.02.2015

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1937

Отец: Аляутдинов Аймалетдин

Мать: Аляутдинова Халифя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.02.2015

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