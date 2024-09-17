Хрулева Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрулева Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1897

Дата смерти

После 1927

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 27
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
18.06.1922

Дочь: (Хрулева) Глафира Григорьевна

Отец ребёнка: Семенов Григорий Сергеевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 27
Рождение ребёнка
30.11.1923

Сын: Хрулев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Семенов Григорий Сергеевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 27
Рождение ребёнка
23.05.1926

Сын: Хрулев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Семенов Григорий Сергеевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 27
Смерть
После 1927

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