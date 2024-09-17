Хрулева Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1897
Дата смертиПосле 1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 27
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1922
Дочь: (Хрулева) Глафира Григорьевна
Отец ребёнка: Семенов Григорий Сергеевич
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 27
Рождение ребёнка
30.11.1923
Сын: Хрулев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Семенов Григорий Сергеевич
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 27
Рождение ребёнка
23.05.1926
Сын: Хрулев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Семенов Григорий Сергеевич
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 27
Смерть
После 1927