Васильева Матрона Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева Матрона Яковлева

Васильева Матрона Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Алексей Давыдов

Рождение ребёнка
12.05.1873

Сын: Васильев Константин Алексеев

Отец ребёнка: Васильев Алексей Давыдов

Чистое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.