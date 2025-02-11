Мария Андреева
женский, родилась 1820
умерла Неизвестно
Супруги
Василий Иванов1821 г.р.
Дети
Александр Васильев1843 г.р.
Вирясов Никита Васильев1845 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Александр Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Василиса Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Вирясов Григорий Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Вирясов Егор Билетный Солдат Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно