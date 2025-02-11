Мария Андреева 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Мария Андреева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1820

умерла Неизвестно

Супруги
Василий Иванов1821 г.р.
Дети
Александр Васильев1843 г.р.
Вирясов Никита Васильев1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1843

Сын: Александр Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Сын: Вирясов Никита Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Василиса Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Сын: Вирясов Григорий Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1853

Сын: Вирясов Егор Билетный Солдат Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

60

Смерть
Неизвестно

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