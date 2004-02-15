Крутякова Карина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутякова Карина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.2004

Отец: не указан

Мать: Крутякова светлана эдуардовна

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