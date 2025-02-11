Афимья Алексеева 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Афимья Алексеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1830

умерла Неизвестно

Супруги
Евграф Фёдоров1833 г.р.
Дети
Пётр Евграфов1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евграф Фёдоров

Рождение ребёнка
1856

Сын: Пётр Евграфов

Отец ребёнка: Евграф Фёдоров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

121

Смерть
Неизвестно

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