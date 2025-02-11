Афимья Алексеева
женский, родилась 1830
умерла Неизвестно
Супруги
Евграф Фёдоров1833 г.р.
Дети
Пётр Евграфов1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евграф Фёдоров
Рождение ребёнка
1856
Сын: Пётр Евграфов
Отец ребёнка: Евграф Фёдоров
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно