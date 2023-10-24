Zavatski Nikolay — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zavatski Nikolay

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

az
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Zavatski Lauren

Мать: Zavatskaya Pelageya

Смерть
2017
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