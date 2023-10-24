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Zavatski Nikolay
Zavatski Nikolay
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Дата смерти
2017
Пол
Мужской
Отец
Zavatski Lauren
Мать
Zavatskaya Pelageya
Дети
Не указаны
Добавил:
az
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Zavatski Lauren
Мать:
Zavatskaya Pelageya
Смерть
2017
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