Сумбаева Евгения Кузьмина / Елена Кузьмина До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Сумбаева Евгения Кузьмина / Елена Кузьмина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1853

умерла Неизвестно

Супруги
Сумбаев Егор Иванович / Георгий Иванов1845 г.р.
Дети
Сумбаев Кирилл Егоров04.06.1871 г.р.
(Сумбаева) Марина Егорова16.02.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумбаев Егор Иванович / Георгий Иванов

Рождение ребёнка
04.06.1871

Сын: Сумбаев Кирилл Егоров

Отец ребёнка: Сумбаев Егор Иванович / Георгий Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.02.1873

Дочь: (Сумбаева) Марина Егорова

Отец ребёнка: Сумбаев Егор Иванович / Георгий Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.