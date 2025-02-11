Сумбаева Евгения Кузьмина / Елена Кузьмина
женский, родилась До 1853
умерла Неизвестно
Супруги
Дети
Сумбаев Кирилл Егоров04.06.1871 г.р.
(Сумбаева) Марина Егорова16.02.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1871
Отец ребёнка: Сумбаев Егор Иванович / Георгий Иванов
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1873
Дочь: (Сумбаева) Марина Егорова
Отец ребёнка: Сумбаев Егор Иванович / Георгий Иванов
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно