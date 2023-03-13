Шарова Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаровъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Шарова) Ирина
Отец ребёнка: Шаровъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Шаровъ Петръ
Отец ребёнка: Шаровъ Никифоръ
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан