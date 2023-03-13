Шарова Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаровъ Никифоръ

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Шарова) Ирина

Отец ребёнка: Шаровъ Никифоръ

Рождение ребёнка
1761

Сын: Шаровъ Петръ

Отец ребёнка: Шаровъ Никифоръ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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