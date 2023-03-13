Шаровъ Никифоръ
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1736
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Иванъ Васильевъ
Мать: Татьяна Алексеева
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Шарова Авдотья Иванова
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1761
Сын: Шаровъ Петръ
Мать ребёнка: Шарова Авдотья Иванова
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарова Авдотья Иванова