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Шаровъ Никифоръ

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Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1736

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Иванъ Васильевъ

Мать: Татьяна Алексеева

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Шарова Авдотья Иванова

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1761

Сын: Шаровъ Петръ

Мать ребёнка: Шарова Авдотья Иванова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарова Авдотья Иванова

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