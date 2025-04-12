Лукьянцева Татьяна Анатольевна
Место рождения
Дата рождения29.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1984
Отец: Лукьянцев Анатолий Фёдорович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
01.03.2005
Муж: скрыто настройками приватности
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
26.10.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.06.2008
Дочь: Васильева Мария Викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности