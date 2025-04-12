Лукьянцева Татьяна Анатольевна 29.06.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянцева Татьяна Анатольевна

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Место рождения

Шумный, Чугуевский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

29.06.1984

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
2008 г.р.

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1984

Отец: Лукьянцев Анатолий Фёдорович

Мать: скрыто настройками приватности

Шумный, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
01.03.2005

Муж: скрыто настройками приватности

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
26.10.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.06.2008

Дочь: Васильева Мария Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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