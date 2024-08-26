Грибов Павел Никанорович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Сын: Грибов Иван Павлович
Мать ребёнка: Грибова (Смолина) Афанасия Зотиковна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Грибова (Смолина) Афанасия Зотиковна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Грибова (Смолина) Афанасия Зотиковна
Смерть
Неизвестно