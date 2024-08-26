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Грибов Павел Никанорович

Место рождения

Крюково, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Грибов Никанор Яковлевич

Мать: Грибова Афанасия Ивановна

Крюково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибова (Смолина) Афанасия Зотиковна

Место жительства
Неизвестно
Крюково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Грибов Иван Павлович

Мать ребёнка: Грибова (Смолина) Афанасия Зотиковна

Крюково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Грибов Василий Павлович

Мать ребёнка: Грибова (Смолина) Афанасия Зотиковна

Крюково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Грибов Степан Павлович

Мать ребёнка: Грибова (Смолина) Афанасия Зотиковна

Крюково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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