Кизерев Евстрапий Алексеев
мужской, родился До 1858, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКизерев / Кузнецов Алексей Ларионов1828 г.р.
МатьКизерева Евдокия Григорьева1825 г.р.
Супруги
Кизерева Евдокия МихайловДо 1858 г.р.
Дети
Кизерев Родион Евстрапиев01.04.1876 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1876
Сын: Кизерев Родион Евстрапиев
Мать ребёнка: Кизерева Евдокия Михайлов
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно