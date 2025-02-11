Кизерев Евстрапий Алексеев До 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Кизерев Евстрапий Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1858, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Кизерев / Кузнецов Алексей Ларионов1828 г.р.
Мать
Кизерева Евдокия Григорьева1825 г.р.
Супруги
Кизерева Евдокия МихайловДо 1858 г.р.
Дети
Кизерев Родион Евстрапиев01.04.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858

Отец: Кизерев / Кузнецов Алексей Ларионов

Мать: Кизерева Евдокия Григорьева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кизерева Евдокия Михайлов

Рождение ребёнка
01.04.1876

Сын: Кизерев Родион Евстрапиев

Мать ребёнка: Кизерева Евдокия Михайлов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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