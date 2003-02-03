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Никуленок Екатерина Сергеевна
Никуленок Екатерина Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.02.2003
Пол
Женский
Отец
Никуленок Сергей Михайлович
1068 г.р.
Мать
Назмутдинова (Ливенцева) Наталья Ивановна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.2003
Отец:
Никуленок Сергей Михайлович
Мать:
Назмутдинова Наталья Ивановна
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