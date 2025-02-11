Игушкина (Сульдина) Дарья Потаповна 1913 — найти родственников по фамилии на Familio

Игушкина (Сульдина) Дарья Потаповна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1913

умерла Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Сульдина ?Неизвестно г.р.
Супруги
Игушкин (Иолотань) Николай Уч. Вов Яковлевич1913 г.р.
Дети
Игушкин Владимир Николаевич10.07.1953 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Сульдина ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игушкин (Иолотань) Николай Уч. Вов Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игушкин (Иолотань) Николай Уч. Вов Яковлевич

Рождение ребёнка
29.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игушкин (Иолотань) Николай Уч. Вов Яковлевич

Рождение ребёнка
10.07.1953

Сын: Игушкин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Игушкин (Иолотань) Николай Уч. Вов Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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