Игушкина (Сульдина) Дарья Потаповна
женский, родилась 1913
умерла Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецСульдина ?Неизвестно г.р.
Супруги
Дети
Игушкин Владимир Николаевич10.07.1953 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Сульдина ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игушкин (Иолотань) Николай Уч. Вов Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игушкин (Иолотань) Николай Уч. Вов Яковлевич
Рождение ребёнка
10.07.1953
Сын: Игушкин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Игушкин (Иолотань) Николай Уч. Вов Яковлевич
Смерть
Неизвестно