Албин (Солодовников) Устинья Фокеевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
МК п.Январцевский, 1905
Рождение ребёнка
18.?.?
Отец ребёнка: Албин Тимофей Аксентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
02.04.1905
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1905
Рождение ребёнка
1912
Сын: Албин Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Албин Тимофей Аксентьевич
Смерть
Неизвестно