Албин (Солодовников) Устинья Фокеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Албин (Солодовников) Устинья Фокеевна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

01.10.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Албин Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Албин Тимофей Аксентьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Албин Тимофей Аксентьевич

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
02.04.1905
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1905
Рождение ребёнка
1912

Сын: Албин Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Албин Тимофей Аксентьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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