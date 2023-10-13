Халилуллина Фахрениса Халилулловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.10.1901
Дочь: Нурисламова Магдания Альмухаметовна
Отец ребёнка: Галиуллин Альмухамет Галиуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шайхлима
Отец ребёнка: Галиуллин Альмухамет Галиуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гиндулла
Отец ребёнка: Галиуллин Альмухамет Галиуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахматгали
Отец ребёнка: Галиуллин Альмухамет Галиуллович
Смерть
Неизвестно