Халилуллина Фахрениса Халилулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халилуллина Фахрениса Халилулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1901

Дочь: Нурисламова Магдания Альмухаметовна

Отец ребёнка: Галиуллин Альмухамет Галиуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шайхлима

Отец ребёнка: Галиуллин Альмухамет Галиуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиндулла

Отец ребёнка: Галиуллин Альмухамет Галиуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахматгали

Отец ребёнка: Галиуллин Альмухамет Галиуллович

Смерть
Неизвестно
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