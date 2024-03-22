Мараховский Леонид Леонидович
Место рождения
Дата рождения25.11.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1972
Бракосочетание
10.12.1993
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
05.10.1998
Дочь: Мараховская Вероника Леонидовна
Мать ребёнка: Мараховская Наталья Геннадьевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
07.11.2009
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.03.2010
Дочь: Мараховская София Леонидовна
Мать ребёнка: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена