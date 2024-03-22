Мараховский Леонид Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мараховский Леонид Леонидович

Место рождения

Слобода-Селец, Житомирська область

Дата рождения

25.11.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Слобода-Селец, Житомирська область
Бракосочетание
10.12.1993

Жена: Мараховская Наталья Геннадьевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
05.10.1998

Дочь: Мараховская Вероника Леонидовна

Мать ребёнка: Мараховская Наталья Геннадьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
07.11.2009

Жена: Мараховская Наталья Геннадьевна

Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.03.2010

Дочь: Мараховская София Леонидовна

Мать ребёнка: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

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