Копин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копин Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1945 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копин Николай

Мать: Копина Мария Никитична

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