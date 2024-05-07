Некрасов Сергей Борисович
Место рождения
Дата рождения13.12.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1975
Отец: Некрасов Борис Иванович
Образование
С 01.09.1982 по ?.06.1993
МАОУ Школа с углублённым изучением отдельных предметов №53. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.1993 по ?.06.1996
Уральский радиотехнический колледж имени А. С. Попова. Отделение: —. Среднее профессиональное образование.
Образование
С ?.09.1996 по ?.06.2002
Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. Факультет: Строительный институт. Специальность: —. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Специалитет.
Рождение ребёнка
02.10.2009
Дочь: Некрасова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Некрасова Марина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно