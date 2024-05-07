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Некрасов Сергей Борисович

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

13.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1975

Отец: Некрасов Борис Иванович

Мать: Некрасова Нина Васильевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Образование
С 01.09.1982 по ?.06.1993
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
МАОУ Школа с углублённым изучением отдельных предметов №53. Среднее (полное) общее образование.
Образование
С ?.09.1993 по ?.06.1996
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Уральский радиотехнический колледж имени А. С. Попова. Отделение: —. Среднее профессиональное образование.
Образование
С ?.09.1996 по ?.06.2002
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина. Факультет: Строительный институт. Специальность: —. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Специалитет.
Рождение ребёнка
02.10.2009

Дочь: Некрасова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Некрасова Марина Сергеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Марина Сергеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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