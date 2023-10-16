Шевелев Василий Иванович
Место рожденияТверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Дата рождения22.04.1910
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1910
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
24.05.1937
Дочь: Ешкилева Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Шевелева Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевелева Елена Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Смерть
1973