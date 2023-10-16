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Шевелев Василий Иванович

Место рождения

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево

Дата рождения

22.04.1910

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1910

Отец: Шевелев Иван Александрович

Мать: Шевелева Пелагия Матвеевна

Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Рождение ребёнка
24.05.1937

Дочь: Ешкилева Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Шевелева Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелева Елена Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелева Татьяна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Тверская обл., Калининский р-н, д. Иванцево
Смерть
1973
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