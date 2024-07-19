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Горностаев Иван Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1861

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861

Отец: Горностаев Семья Другая Михаил Федоров

Мать: Горностаева Агафья Петрова

Из переписи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горностаева Настасья Иванова

Мать ребёнка: Горностаева Татьяна Никитина

Бракосочетание
28.01.1880 ст.

Жена: Горностаева Татьяна Никитина

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Ему 19 ей 18
Рождение ребёнка
Вычислено 1889

Сын: Горностаев Федор Иванов

Мать ребёнка: Горностаева Татьяна Никитина

Теория из переписи
Рождение ребёнка
26.12.1893

Дочь: Горностаева Анисия Иванова

Мать ребёнка: Горностаева Татьяна Никитина

Близнецы
Рождение ребёнка
26.12.1893 ст.

Сын: Горностаев Степан Иванов

Мать ребёнка: Горностаева Татьяна Никитина

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Близнецы
Рождение ребёнка
08.06.1896

Сын: Горностаев Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Горностаева Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
09.02.1898 ст.

Дочь: Горностаева Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Горностаева Татьяна Никитина

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1903

Дочь: Горностаева Дарья Иванова

Мать ребёнка: Горностаева Татьяна Никитина

Теория из переписи
Смерть
После 1917
Есть в 1917г

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