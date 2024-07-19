Горностаев Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1861
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861
Из переписи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горностаева Настасья Иванова
Мать ребёнка: Горностаева Татьяна Никитина
Бракосочетание
28.01.1880 ст.
Ему 19 ей 18
Рождение ребёнка
Вычислено 1889
Мать ребёнка: Горностаева Татьяна Никитина
Теория из переписи
Рождение ребёнка
26.12.1893
Дочь: Горностаева Анисия Иванова
Мать ребёнка: Горностаева Татьяна Никитина
Близнецы
Рождение ребёнка
26.12.1893 ст.
Мать ребёнка: Горностаева Татьяна Никитина
Близнецы
Рождение ребёнка
08.06.1896
Сын: Горностаев Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Горностаева Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
09.02.1898 ст.
Дочь: Горностаева Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Горностаева Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
Вычислено 1903
Дочь: Горностаева Дарья Иванова
Мать ребёнка: Горностаева Татьяна Никитина
Теория из переписи
Смерть
После 1917
Есть в 1917г