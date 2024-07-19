Горностаева (Чуслова) Татьяна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1862
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Из переписи 1917г и из брака С Кузьминки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горностаева Настасья Иванова
Отец ребёнка: Горностаев Иван Михайлов
Бракосочетание
28.01.1880 ст.
Ему 19 ей 18
Рождение ребёнка
Вычислено 1889
Отец ребёнка: Горностаев Иван Михайлов
Теория из переписи
Рождение ребёнка
26.12.1893
Дочь: Горностаева Анисия Иванова
Отец ребёнка: Горностаев Иван Михайлов
Близнецы
Рождение ребёнка
26.12.1893 ст.
Отец ребёнка: Горностаев Иван Михайлов
Близнецы
Рождение ребёнка
08.06.1896
Сын: Горностаев Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Горностаев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
09.02.1898 ст.
Дочь: Горностаева Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Горностаев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1903
Дочь: Горностаева Дарья Иванова
Отец ребёнка: Горностаев Иван Михайлов
Теория из переписи
Смерть
После 1917
Емть в 1917г