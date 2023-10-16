(Вострикова) Варвара Левоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1801
Сын: Востриков Афанасий Филиппович
Отец ребёнка: Востриков Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
01.09.1801
Сын: Востриков Семен Филиппович
Отец ребёнка: Востриков Филипп Григорьевич