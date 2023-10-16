(Вострикова) Варвара Левоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вострикова) Варвара Левоновна

Место рождения

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Филипп Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
05.07.1801

Сын: Востриков Афанасий Филиппович

Отец ребёнка: Востриков Филипп Григорьевич

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.09.1801

Сын: Востриков Семен Филиппович

Отец ребёнка: Востриков Филипп Григорьевич

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