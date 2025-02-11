Степанида Спиридонова
женский, родилась 1835
умерла Неизвестно
Супруги
Осип Ефремов1837 г.р.
Дети
Иван Осипов1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Ефремов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Иван Осипов
Отец ребёнка: Осип Ефремов
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно