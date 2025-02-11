Степанида Спиридонова 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Степанида Спиридонова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1835

умерла Неизвестно

Супруги
Осип Ефремов1837 г.р.
Дети
Иван Осипов1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Ефремов

Рождение ребёнка
1856

Сын: Иван Осипов

Отец ребёнка: Осип Ефремов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

23

Смерть
Неизвестно

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