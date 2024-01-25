Лебедева Елена Анатольевна
Место рожденияг. Ярославль
Дата рождения1960
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: Лебедев Анатолий
Мать: скрыто настройками приватности
г. Ярославль
Рождение ребёнка
1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Севастополь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности