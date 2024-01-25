Лебедева Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Елена Анатольевна

Место рождения

г. Ярославль

Дата рождения

1960

Пол

Женский

Отец

Около 1936 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Лебедев Анатолий

Мать: скрыто настройками приватности

г. Ярославль
Рождение ребёнка
28.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Севастополь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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